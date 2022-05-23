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Iğdır'da akılalmaz olay: Silahını gösterirken genç bir kızı vurdu

#Iğdır#Silah#Kaza
Iğdırda akılalmaz olay: Silahını gösterirken genç bir kızı vurdu

Iğdır'da arkadaşının evine misafirliğe giden P.K., evde bulunan M.A. isimli şahsın arkadaşlarına göstermek için belinden çıkardığı silahın ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Genç kızı vuran şahıs olay yerinden kaçarken ağır yaralanan P.K. ise hayatını kaybetti.

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Dün meydana gelen olayda P.K. ve erkek arkadaşı Y.G., birlikte arkadaşları R.K’nın evine geldi. Aynı avlu içerisinde bulunan kayınvalidesinin evine gelen M.A. de daha sonra kayınvalidesinin evinden çıkıp R.K’nın evine geldi. M.A. belinden çıkardığı silahı şahıslara gösterdiği sırada silah ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar, o esnada yan odada sigara içen P.K.'nın göğsüne isabet etti. M.A. olay sonrası kaçarken, kanlar içinde yere yığılan P.K. için vatandaşlar seferber oldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri genç kızı hastaneye kaldırdı. P.K. tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamazken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bugün sabah saatlerinde Aşağı Erhacı köyündeki evlerinde yakalanan M.A. ile R.K, Y.G. ve olay sırasında M.A.'nın yanında bulunan A.A.’nın işlemleri sürüyor.

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SAVCILIK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, “22/05/2022 günü P.K isimli bayanın bir evde silahla öldürülmesi olayı ile ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Maktulenin ölü muayene ve otopsi işlemleri titizlikle ve tüm yönleriyle incelenerek tamamlanmış olup, olay sırasında evde bulunan R.K, Y.G, A.A. ve M.A. gözaltına alınarak ifadelerinin alınması işlemleri devam etmektedir. Soruşturmaya titizlikle ve tüm yönleriyle devam edilmektedir" denildi.

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#Iğdır#Silah#Kaza

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