Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli adliyede

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Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri İstanbul'daki 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince, emniyetin çıkışında "Vatan size minnettardır" yazısı ve şehit 13 polisin fotoğraflarının yer aldığı bölümün önünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

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İstanbul'da yakalanan şüpheli ise Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.