Iğdır Tuzluca'da okullara kar tatili

İlçede uzun zamandan beri yağmayan kar sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. İlçe merkezi ve köylerde eğitime ara verilirken, ulaşımın aksamaması için ilçe belediyesine bağlı ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı emniyet birimleri de sürücüleri kurallara uyması ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardılar.