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Iğdır Emniyeti uyardı: Asılsız paylaşımlara itibar etmeyin  

#Iğdır#Emniyet Müdürlüğü#Sosyal Medya
Iğdır Emniyeti uyardı: Asılsız paylaşımlara itibar etmeyin

Iğdır’da Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada yer alan ‘çocuk kaçırma’ iddialarının asılsız olduğunu belirterek vatandaşları provokatif paylaşımlara karşı uyardı.

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Türkiye’deki birçok ilde ‘çocuk kaçırma’ ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Iğdır’da da bazı hesaplar tarafından aynı paylaşımlar yapılarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimler oldu. Çocuk kaçırma iddiaların dolaşmasıyla birlikte Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Iğdır Emniyeti uyardı: Asılsız paylaşımlara itibar etmeyin

Emniyetten yapılan açıklamada, “Sosyal mecralarda ilimizde ‘çocuk kaçırma’ iddiaları içeren bir takım paylaşımlar yapılmaktadır. Söz konusu iddiaların yer aldığı manipülatif paylaşımlar daha önce de başka illerimizde de aynı görüntüler kullanılmak suretiyle yapılmış olup, paylaşım yapan şahıslara adli işlem başlatılmıştır. İlimizde de bu tür provokatif paylaşım yapan şahıslarla ilgili gerekli işlemler yapılacak olup; bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmeyin” denildi.

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#Iğdır#Emniyet Müdürlüğü#Sosyal Medya

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