İGDAŞ'a milyarlık haksız gelir! EPDK Başkanı: Vatandaşı üzeni misliyle üzeriz

Koronavirüs pandemisi nedeniyle doğalgaz sayaçlarının ölçülmemesi kararının ardından faturaların, son iki yılın aynı ayların ortalamasına göre gönderilmesi kararı verildi. Ancak İGDAŞ'ın kestiği faturalar, önceki aylara göre yüksek gelince vatandaşlar çileden çıktı.

İGDAŞ, vatandaşın yaptığı şikayetleri görmezden gelirken artan şikayetler sonrasında, gönderilen faturaların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) mevzuatına uygun olduğunu iddia edildi.

Ancak vatandaşın tepkisi dinmeyince EPDK inceleme başlattı. Kesilen faturalarda usulsüzlük tespit etti. Vatandaş, şikayet siteleri üzerinden binlerce şikayette bulundu.

EPDK BAŞKANI YILMAZ: VATANDAŞ PARASINI GERİ ALACAK



Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberine göre; İGDAŞ'a yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "İGDAŞ'ın kendilerini hiçbir şekilde bilgilendirmediğini belirterek, "Vatandaşımız EPDK'nın haklarını koruduğunu bilmeliler. Vatandaşımızı üzeni biz misliyle üzeriz" dedi. Yılmaz, mağdur olan vatandaşların paralarının da iade edileceği müjdesini verdi.