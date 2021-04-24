İGDAŞ saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İGDAŞ 2021 çalışma saatleri

İGDAŞ ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve İGDAŞ’ın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İGDAŞ çalışma saatleri 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 arasındadır. İşte detaylar…

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, kısaca İGDAŞ, 25 Aralık 1986 tarihinde, İstanbul’un doğalgaz alt yapısını, dağıtımını ve işletimini sağlamak amacıyla kurulmuş bir şirkettir. İGDAŞ ilk gazını 1992 yılında Kadıköy’de vermeye başlamıştır.

İBB; İGDAŞ sermayesinin yaklaşık %95 oranında pay sahibidir. İBB Genel Sekreteri, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İGDAŞ, 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu sadece Cumartesi günü bazı şubeleri açıktır. Pazar günleri bütün şubeleri kapalıdır.

İGDAŞ vezne çalışma saatleri ise, ilçelere göre değişkenlik gösterebileceği gibi, genellikle 08:15 - 12:30 / 13:30 - 16:45 arasındadır.

NOT: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

İGDAŞ genel merkezi, Kazım Karabekir Caddesi No:4 34060 Alibeyköy / İSTANBUL adresinde bulunmaktadır. Ayrıca, +90 212 499 11 11 numaralı telefon, +90 212 499 11 66 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.

Doğalgaz acil: 187

Çağrı Merkezi: 153 veya 0212 153 00 00

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