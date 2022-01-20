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İGA’nın, Artwist 'Artıktan Sanata' projesi çocuklara umut oluyor

#Emine Erdoğan#Sıfır Atık Projesi#İGA
İGA’nın, Artwist Artıktan Sanata projesi çocuklara umut oluyor

İGA’nın çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü Artwist “Artıktan Sanata” projesinde hayat bulan eserler, katılımın oldukça yüksek olduğu online müzayedenin tamamlanmasıyla beraber sahiplerini buldu. Prof. Rahmi Atalay’ın ürettiği, Emine Erdoğan ve İGA-İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu tarafından son dokunuşları yapılan eserlerden elde edilen 1 milyon 20 bin TL, KAÇUV, TESYEV ve ENEV'e bağışlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülke çapında başlatılan “Sıfır Atık Projesi’nden ilham alınarak Artwist “Artıktan Sanata” projesini hayata geçiren İGA, bir sosyal sorumluluk çalışmasını daha başarıyla tamamladı. Artam Antik A.Ş.’nin düzenlediği ve Olgaç Artam tarafından yapılan online müzayedeye, sanat camiasının ve hayırseverlerin gösterdiği ilgi büyük olurken, eserlerin satışından elde edilen gelir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Engelsiz Eğitim Vakfı’na (ENEV) bağışlanacak.

İGA SOSYAL SORUMLULUKTAKİ ÖNCÜ ROLÜNÜ SÜRDÜRDÜ

İGA tarafından gerçekleştirilen Artwist “Artıktan Sanata” projesi kapsamında İstanbul Havalimanı’nda toplanan atık malzemelerle, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay tarafından oluşturulan “Kartal-Boğa-Balık” eserleri, Olgaç Artam tarafından yapılan online müzayede ile satışa sunuldu. 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren satışa sunulan eserlerin teklif verme süreci 16 Ocak 2022’de saat 16:00 itibarıyla sona erdi ve eserler sahiplerini buldu.

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İGA’nın, Artwist Artıktan Sanata projesi çocuklara umut oluyor




Eserlerin satışından elde edilen 1 milyon 20 bin TL KAÇUV, TESYEV ve ENEV vakıflarına bağışlanacak, sosyal sorumluluk ve dayanışmanın en güzel adımlarından biri daha atılmış olacak. Müzayedeye çıkan eserler için bağış yaparak en yüksek teklifi veren kişilere, eserleri alma hakkı tanındı.

ONLİNE MÜZAYEDE İLE 1 MİLYON 20 BİN TL BAĞIŞ TOPLANDI

Online olarak düzenlenen müzayedeye, yoğun ilgi gösterilirken, Prof. Rahmi Atalay’ın ahşaptan yapmış olduğu eser olan Kartal’ın son dokunuşu, Emine Erdoğan tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde Ankara Cer Modern’de gerçekleştirildi ve eser Emine Erdoğan'ın son dokunuşu ile tamamlandı. Bu eser 500 bin TL’lik fiyattan alıcı bulurken, eserden el edilen tüm gelir Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) bağışlanacak.

İGA’nın, Artwist Artıktan Sanata projesi çocuklara umut oluyor




Prof. Atalay’ın ahşaptan yapmış olduğu bir diğer eser olan Boğa’nın son dokunuşu İGA CEO’su Kadri Samsunlu tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde Ankara Cer Modern’de gerçekleştirildi ve eser Kadri Samsunlu’nun son dokunuşu ile tamamlandı. Boğa, 270 bin TL fiyattan sahibini bulurken eserden el edilen tüm gelir, Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı’na (TESYEV) bağışlanacak.

Online müzayedede satışa sunulan Prof. Atalay’ın ahşaptan yapmış olduğu Balık eserine ise en yüksek teklif 250 bin TL fiyatından verildi. Eserden elde edilen tüm gelir, Engelsiz Eğitim Vakfı’na (ENEV) bağışlanacak.

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“SOSYAL SORUMLULUK, KURUM KÜLTÜRÜMÜZÜN EN ÖNEMLİ ADIMLARINDAN”

İGA CEO’su Kadri Samsunlu, İGA İstanbul Havalimanı’nın tasarımından üretim aşamasına kadar tüm süreçleri sıfır atık yaklaşımı ile ele aldıklarını hatırlatırken, attıkları her adımda sürdürülebilir bir iş kültürü oluşturarak, tüm faaliyetlerini bu bakış açısıyla yürütmeye özen gösterdiklerine dikkat çekti. Samsunlu, “Genç bir kurum olmamıza rağmen, kurum kültürümüzün en önemli adımlarından birini sosyal sorumluluk projeleri oluşturuyor. İstanbul Havalimanı Atık Yönetim Merkezi’nde toplanan atıklardan sanat eserleri üretiliyor olması bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Sıfır Atık projesinden ilham alarak ilkini 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Artwist Atıktan Sanata projesinin devamı niteliğinde olan Artıktan Sanata ile sürdürülebilirliğe, çevre hassasiyetine, atıkların tekrardan değerlendirilebileceğine dikkat çektiğimiz için son derece mutluyum. Gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde ihtiyaç sahiplerine toplamda 1 milyon 20 bin TL'lik bir bağışta bulunuyoruz. Projede emeği olan başta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve değerli sanatçılarımız Prof. Rahmi Atalay ve Olgaç Artam’a da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum.”

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık Projesi#İGA

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