İGA’dan, Artwist 'Artıktan Sanata' projesi ile çocuklar yararına müzayede

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Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülke çapında başlatılan “Sıfır Atık Projesi’nden ilham alınarak Artwist “Artıktan Sanata” projesini hayata geçiren İGA, sosyal sorumluluk çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İGA’DAN VAKIFLARA BÜYÜK DESTEK

İGA tarafından gerçekleştirilen “Artıktan Sanata” projesi kapsamında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay tarafından oluşturulan “Kartal-Boğa-Balık” eserler, Artam Antik A.Ş.nin düzenlediği ve Olgaç Artam tarafından yapılan müzayedede online olarak satışa sunuldu. Prof. Atalay, heykellerinde atık ya da geri dönüşüm temasından çok atığa ve geri dönüşüme olan duyarlılığın artırılması, atık ile ekolojik sorunların ilişkisine yönelik bir bilinçlenmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Pek çok parçanın bir araya gelmesiyle üretilen eserlere hâkim olan doku, üç boyutlu görünüm sağlıyor.

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16 Ocak Pazar günü saat 16.00’ya kadar teklif verme sürecinin devam edeceği müzayedeye çıkan eserlere en yüksek teklifi veren kişiye, belirlenen vakıf ya da derneklere bağış yaparak eserleri alma hakkı tanınıyor. Eserlerin satışından elde edilen gelir ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Engelsiz Eğitim Vakfı’na (ENEV) bağışlanacak.

ONLİNE MÜZAYEDEYE İLGİ OLDUKÇA YOĞUN

Olgaç Artam’ın müzayede platformunda “Modern ve Çağdaş Türk Resim” sanatına ilgi gösteren 15.000 kişilik müşteri portföyü bulunuyor. Online müzayedede, teklif vermek ve eserleri satın almak için son günlere girilmesiyle beraber, yoğun ilgi gören eserler alıcısını arıyor.

2021 Artwist “Artıktan Sanata” projesi kapsamında, Atalay’ın yapmış olduğu Kartal eserinin son dokunuşu Emine Erdoğan tarafından yapılırken, Boğa eserinin son dokunuşu ise İGA CEO’su Sayın Kadri Samsunlu tarafından gerçekleştirildi.

2019 yılındaki lansman sırasında gerçekleşen müzayede sırasında Emine Erdoğan'ın son dokunuşunu yaptığı “Anadolu” isimli eser, İGA CEO’su Samsunlu tarafından 500.000 TL fiyat teklifi sunularak satın alınmış, müzayede sırasında satışa sunulan tüm eserlerin geliri Çocuk Destek Merkezleri’ne (ÇODEM) bağışlanmıştı.

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MÜZAYEDEYE ÇIKAN ESERLERİN DETAYLARI

Kartal: Prof. Rahmi Atalay’ın ahşaptan yapmış olduğu eser olan Kartal, hava katmanını temsil ediyor. Kartal eserinin son dokunuşu, Emine Erdoğan tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde Ankara Cer Modern’de gerçekleştirildi ve eser Emine Erdoğan'ın son dokunuşu ile tamamlandı.. Bu eserin tüm geliri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) bağışlanacak.

Boğa: Prof. Rahmi Atalay’ın ahşaptan yapmış olduğu eser olan Boğa, kara katmanını temsil ediyor. Boğa eserinin son dokunuşu İGA CEO’su Sayın Kadri Samsunlu tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde Ankara Cer Modern’de gerçekleştirildi ve eser Kadri Samsunlu’nun son dokunuşu ile tamamlandı. Bu eserin tüm geliri Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı’na (TESYEV) bağışlanacak.

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Balık: Prof. Rahmi Atalay’ın ahşaptan yapmış olduğu eser olan Balık ise deniz katmanını temsil ediyor. Bu eserin tüm geliri Engelsiz Eğitim Vakfı’na (ENEV) bağışlanacak.

Online müzayede linkleri;

• Kartal: https://artam.com/muzayede/369-modern-ve-cagdas-tablolar/rahmi-atalay-1971-kartal

• Boğa: https://artam.com/muzayede/369-modern-ve-cagdas-tablolar/rahmi-atalay-1971-boga

• Balık: https://artam.com/muzayede/369-modern-ve-cagdas-tablolar/rahmi-atalay-1971-balik