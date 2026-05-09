İGA: DHMİ'ye borcumuz bulunmuyor

İGA'dan yapılan açıklamada, “İGA İstanbul Havalimanı, her yıl KDV dahil '1,1 milyar avro' kira bedelini, bir sonraki yılın ilk ayında, ocak ayı sonunda ödemektedir.

Haberde ifade edilen '53,7 milyar TL' de 2026 yılı ocak ayında havalimanımız tarafından ödenen (2025 yılı için tahakkuk eden) kiranın TL karşılığıdır. 2025 yılına ilişkin 31 Ocak 2026 vadeli kira için fatura 7 Ocak 2026 tarihinde kesilmiş, ödemesi ise İGA İstanbul Havalimanı tarafından 2026 başında 'vadesinden 1 hafta erken' yapılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı'nın DHMİ'ye 1 TL dahi borcu bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.