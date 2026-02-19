İftarda hızlı ve çok yemekten kaçının

Haberin Devamı

Bakanlığın verdiği bilgiler şöyle:

“Ramazanda geleneğimizde bulunan hurma veya zeytin ile orucun açılmasından sonra çorba ve salata ile devam edilmeli. Yağlı yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalı. Oruç açıldıktan 10-15 dakika sonra sağlıklı yemek tabağına uygun şekilde dengeli beslenilmeli. Kan şekerindeki ani yükselmeleri önlemek adına posa tüketimini artırmak için tam buğday ekmeği, sebze yemekleri ve salatalara sofrada yer vermek oldukça önemli. İftar ve sahur arasında aralıklarla her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmeli. Meyve, kuru meyve, kabuklu yemişler, süt-yoğurt ve her gün olmamak kaydı ile küçük porsiyonlarda öncelikle meyve tatlıları, sütlü tatlılar tüketilebilir.

8 BARDAK SU İÇİN

Sahur mutlaka yapılmalı. Sahurda hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Günde 8 bardak su içilmeli. İftardan sahura kadar aralıklarla su içmeye devam edilmeli.”

BAKANLIK'TAN 12 ÖNERİ

* Dengeli beslenin.

* Izgara, haşlama, fırında, buğulama gibi yemekleri tercih edin.

* Kavrulmuş ve kızartmadan kaçının.

* Hızlı yemeyin. Yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin.

* Süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edin.

* Hamur işleri ve şekerli gıdaları tüketmeyin.

* İyi pişmiş yiyecekleri tercih edin.

* Sebzeler, meyveler, kurubaklagiller, kefir, yoğurt, ayran, boza, tarhana, şalgam suyu gibi probiyotik besinleri tüketmeye özen gösterin.

* Hazımsızlık, reflü gibi sağlık sorunları yaşamamak için öğünlerden hemen sonra yatmayın.

* İftardan 1-2 saat sonra en az 30 dakikalık yürüyüş yapın.

* Tütün ve tütün ürünleri kullanmayın.

* İftar ve sahurdan sonra dişlerinizi fırçalayın.