İftara ne kadar, kaç saat kaldı? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatlerine ne kadar var?

“İftara ne kadar, kaç saat kaldı?” sorusu araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatlerine ne kadar kaldı? Ramazan ayı orucu her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlana takvime göre tutuluyor. Bu yıl ramazan ayı nisan ayında başladı. İlk oruç 24 Nisan’da tutuluyor. Müslümanlar dün akşam teravih namazını kıldıktan sonra imsak vaktine kadar sahurlarını yaptılar. Şimdi sıra iftar saatinde.. İşte 2020 imsakiyesine göre iftar saatleri…

İFTARA NE KADAR KALDI?

İstanbul’da ilk iftar 20:00’da yapılacak.

Ankara’da ilk iftar 19:43’de yapılacak.

İzmir iftar saati: 20:03

Adana iftar saati: 19:28

Adıyaman iftar saati: 19:18

Gaziantep iftar saati: 19:20

Kocaeli iftar saati: 19:56

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İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"