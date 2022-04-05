İftar yapmayana 'geçit' yok

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Tarihi İpek Yolu üzerinde Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı’nın eteklerinde yer alan ve kent merkezinde 30 kilometre uzaklıktaki Geçit köyünde yaklaşık 15 yıl önce başlayan iftar geleneği, köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla devam ediyor. COVID-19 salgını tedbirleri nedeniyle 2 yıldır yapılamayan etkinlik bu yıl yeniden başlarken bölünmüş yolun bitişiğinde yer alan köyde cami avlusunda kurulan iftar sofrasında, Gümüşhane’deki bir yemek fabrikasından getirilen 3 çeşit yemek iftar saatinde hazır ediliyor. Bu yıl ramazan ayında hava sıcaklığının düşük olması ve yolda trafiğin az olması nedeniyle katılım ilk günlerde düşük oranda kalırken ilerleyen günlerde bu sayının günlük 100’ü geçmesi bekleniyor.

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'ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ'

İftar programından yolda gördüğü tabelalardan sonra haberdar olan Trabzon’dan Iğdır’a yük taşıyan TIR şoförü Mustafa Özkan, “Biz yoldaki tabelayı görünce uğramak istedik. Hem orucumuzu açıp hem de buradaki insanlarla tanışacağız. Güzel insanları var bu bölgenin. Allah razı olsun yapandan, önder olandan, katkıda bulunandan” ifadelerini kullandı.

Erzurum’dan Ankara’ya yük taşıyan bir başka TIR şoförü Celalettin Kozoğlu da, “Yolda gelirken buranın pankartını gördük. İftara davet edilince hem gelip sohbet edelim hem de iftarımızı açalım dedik. Çok güzel bir düşünce. Aynı eski günlerdeki gibi insanlar bir arada. Artık bu hasletlerimiz şehirlerde kayboluyor ama böyle köy yerlerinde insanlar devam ettiriyor, çok güzel bir şey” dedi.