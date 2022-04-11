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İftar vakti 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti saat kaçta? 2022 İmsakiye

#İftar Vakti#İftar Saati#İstanbul İftar Vakti
İftar vakti 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti saat kaçta 2022 İmsakiye

İftar vakti 11 Nisan 2022 itibari ile yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine göre Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyorlar. İmsak ve akşam ezanı saatlerine göre sahur ve iftar yapılıyor. Yayımlanan imsakiyeye göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde oruç açılacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti saat kaçta? İşte il il iftar saatleri

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İftar saatinin kaçta olduğu araştırılıyor. İftar ve sahur saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Halk arasında ise imsak oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. İftar ise orucun açılma vaktidir. 11 Nisan İstanbul iftar saati 19:46 olacak. İşte il il iftar saatleri

İFTAR SAATİ KAÇTA?

İstanbul iftar vakti: 19.46

Ankara iftar vakti: 19.29

İzmir iftar saati: 19.50

Bursa iftar saati: 19.45

İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SAHUR SAATLERİ

İstanbul sahur saati: 04.53

Ankara sahur saati:04.40

İzmir sahur saati: 05.07

Bursa sahur saati: 04.55

İSTANBUL İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1011.04.202204:5519:4621:10
1112.04.202204:5319:4721:11
1213.04.202204:5119:4821:13
1314.04.202204:4919:4921:14
1415.04.202204:4719:5021:15
1516.04.202204:4519:5121:17
1617.04.202204:4319:5221:18
1718.04.202204:4119:5321:20

ANKARA İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1011.04.202204:4219:2920:52
1112.04.202204:4019:3020:53
1213.04.202204:3919:3120:54
1314.04.202204:3719:3220:55
1415.04.202204:3519:3320:57
1516.04.202204:3319:3420:58
1617.04.202204:3119:3520:59
1718.04.202204:2919:3621:01

İZMİR İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1011.04.202205:0919:5021:11
1112.04.202205:0719:5121:12
1213.04.202205:0619:5221:13
1314.04.202205:0419:5321:14
1415.04.202205:0219:5421:15
1516.04.202205:0019:5521:17
1617.04.202204:5919:5621:18
1718.04.202204:5719:5721:19

BURSA İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1011.04.202204:5719:4521:07
1112.04.202204:5519:4621:09
1213.04.202204:5319:4721:10
1314.04.202204:5119:4821:11
1415.04.202204:4919:4921:13
1516.04.202204:4719:5021:14
1617.04.202204:4619:5121:15
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