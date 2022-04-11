İftar vakti 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti saat kaçta? 2022 İmsakiye

İftar saatinin kaçta olduğu araştırılıyor. İftar ve sahur saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Halk arasında ise imsak oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. İftar ise orucun açılma vaktidir. 11 Nisan İstanbul iftar saati 19:46 olacak. İşte il il iftar saatleri
İFTAR SAATİ KAÇTA?
İstanbul iftar vakti: 19.46
Ankara iftar vakti: 19.29
İzmir iftar saati: 19.50
Bursa iftar saati: 19.45
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SAHUR SAATLERİ
İstanbul sahur saati: 04.53
Ankara sahur saati:04.40
İzmir sahur saati: 05.07
Bursa sahur saati: 04.55
İSTANBUL İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|10
|11.04.2022
|04:55
|19:46
|21:10
|11
|12.04.2022
|04:53
|19:47
|21:11
|12
|13.04.2022
|04:51
|19:48
|21:13
|13
|14.04.2022
|04:49
|19:49
|21:14
|14
|15.04.2022
|04:47
|19:50
|21:15
|15
|16.04.2022
|04:45
|19:51
|21:17
|16
|17.04.2022
|04:43
|19:52
|21:18
|17
|18.04.2022
|04:41
|19:53
|21:20
ANKARA İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|10
|11.04.2022
|04:42
|19:29
|20:52
|11
|12.04.2022
|04:40
|19:30
|20:53
|12
|13.04.2022
|04:39
|19:31
|20:54
|13
|14.04.2022
|04:37
|19:32
|20:55
|14
|15.04.2022
|04:35
|19:33
|20:57
|15
|16.04.2022
|04:33
|19:34
|20:58
|16
|17.04.2022
|04:31
|19:35
|20:59
|17
|18.04.2022
|04:29
|19:36
|21:01
İZMİR İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|10
|11.04.2022
|05:09
|19:50
|21:11
|11
|12.04.2022
|05:07
|19:51
|21:12
|12
|13.04.2022
|05:06
|19:52
|21:13
|13
|14.04.2022
|05:04
|19:53
|21:14
|14
|15.04.2022
|05:02
|19:54
|21:15
|15
|16.04.2022
|05:00
|19:55
|21:17
|16
|17.04.2022
|04:59
|19:56
|21:18
|17
|18.04.2022
|04:57
|19:57
|21:19
BURSA İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|10
|11.04.2022
|04:57
|19:45
|21:07
|11
|12.04.2022
|04:55
|19:46
|21:09
|12
|13.04.2022
|04:53
|19:47
|21:10
|13
|14.04.2022
|04:51
|19:48
|21:11
|14
|15.04.2022
|04:49
|19:49
|21:13
|15
|16.04.2022
|04:47
|19:50
|21:14
|16
|17.04.2022
|04:46
|19:51
|21:15