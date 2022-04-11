İftar vakti 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti saat kaçta? 2022 İmsakiye

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İftar saatinin kaçta olduğu araştırılıyor. İftar ve sahur saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Halk arasında ise imsak oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. İftar ise orucun açılma vaktidir. 11 Nisan İstanbul iftar saati 19:46 olacak. İşte il il iftar saatleri

İFTAR SAATİ KAÇTA?

İstanbul iftar vakti: 19.46

Ankara iftar vakti: 19.29

İzmir iftar saati: 19.50

Bursa iftar saati: 19.45

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SAHUR SAATLERİ

İstanbul sahur saati: 04.53

Ankara sahur saati:04.40

İzmir sahur saati: 05.07

Bursa sahur saati: 04.55

İSTANBUL İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 10 11.04.2022 04:55 19:46 21:10 11 12.04.2022 04:53 19:47 21:11 12 13.04.2022 04:51 19:48 21:13 13 14.04.2022 04:49 19:49 21:14 14 15.04.2022 04:47 19:50 21:15 15 16.04.2022 04:45 19:51 21:17 16 17.04.2022 04:43 19:52 21:18 17 18.04.2022 04:41 19:53 21:20

ANKARA İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 10 11.04.2022 04:42 19:29 20:52 11 12.04.2022 04:40 19:30 20:53 12 13.04.2022 04:39 19:31 20:54 13 14.04.2022 04:37 19:32 20:55 14 15.04.2022 04:35 19:33 20:57 15 16.04.2022 04:33 19:34 20:58 16 17.04.2022 04:31 19:35 20:59 17 18.04.2022 04:29 19:36 21:01

İZMİR İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 10 11.04.2022 05:09 19:50 21:11 11 12.04.2022 05:07 19:51 21:12 12 13.04.2022 05:06 19:52 21:13 13 14.04.2022 05:04 19:53 21:14 14 15.04.2022 05:02 19:54 21:15 15 16.04.2022 05:00 19:55 21:17 16 17.04.2022 04:59 19:56 21:18 17 18.04.2022 04:57 19:57 21:19

BURSA İMSAKİYESİ