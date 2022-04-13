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İftar vakti 13 Nisan: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve akşam ezanı kaçta? İşte imsakiye

#İftar Vakti#İftar Saati#İstanbul İftar
İftar vakti 13 Nisan: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve akşam ezanı kaçta İşte imsakiye

İftar vakti 2022 yılında yoğun ilgi görüyor. İftar saatlerine göre vatandaşlar oruçlarını açıyorlar. Müslümanlar ramazan ayının ilk orucunu 2 Nisan tarihinde tuttular. Son oruç ise Ramazan Bayramı arefe günü olan 1 Mayıs tarihinde tutulacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve akşam ezanı kaçta?

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İftar vakti, ramazan orucunu tutan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İftar saati ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Halk arasında ise imsak oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. 13 Nisan İstanbul iftar vakti 19:48 olacak.

İFTAR SAATİ KAÇTA?

İstanbul iftar vakti: 19:48

Ankara iftar vakti: 19:31

İzmir iftar vakti: 19:52

SAHUR SAATİ KAÇTA?

İstanbul sahur saati: 04:49

Ankara sahur saati: 04:37

İzmir sahur saati: 0437

GÜN GÜN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1213.04.202204:5119:4821:13
1314.04.202204:4919:4921:14
1415.04.202204:4719:5021:15
1516.04.202204:4519:5121:17
1617.04.202204:4319:5221:18
1718.04.202204:4119:5321:20

ANKARA İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1213.04.202204:3919:3120:54
1314.04.202204:3719:3220:55
1415.04.202204:3519:3320:57
1516.04.202204:3319:3420:58
1617.04.202204:3119:3520:59
1718.04.202204:2919:3621:01

İZMİR İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1213.04.202205:0619:5221:13
1314.04.202205:0419:5321:14
1415.04.202205:0219:5421:15
1516.04.202205:0019:5521:17
1617.04.202204:5919:5621:18
1718.04.202204:5719:5721:19

 

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#İftar Vakti#İftar Saati#İstanbul İftar

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