İftar vakti 13 Nisan: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve akşam ezanı kaçta? İşte imsakiye

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İftar vakti, ramazan orucunu tutan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İftar saati ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Halk arasında ise imsak oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. 13 Nisan İstanbul iftar vakti 19:48 olacak.

İFTAR SAATİ KAÇTA?

İstanbul iftar vakti: 19:48

Ankara iftar vakti: 19:31

İzmir iftar vakti: 19:52

SAHUR SAATİ KAÇTA?



İstanbul sahur saati: 04:49

Ankara sahur saati: 04:37

İzmir sahur saati: 0437

GÜN GÜN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 12 13.04.2022 04:51 19:48 21:13 13 14.04.2022 04:49 19:49 21:14 14 15.04.2022 04:47 19:50 21:15 15 16.04.2022 04:45 19:51 21:17 16 17.04.2022 04:43 19:52 21:18 17 18.04.2022 04:41 19:53 21:20

ANKARA İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 12 13.04.2022 04:39 19:31 20:54 13 14.04.2022 04:37 19:32 20:55 14 15.04.2022 04:35 19:33 20:57 15 16.04.2022 04:33 19:34 20:58 16 17.04.2022 04:31 19:35 20:59 17 18.04.2022 04:29 19:36 21:01

İZMİR İMSAKİYESİ