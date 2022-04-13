İftar vakti 13 Nisan: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve akşam ezanı kaçta? İşte imsakiye

İftar vakti, ramazan orucunu tutan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İftar saati ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Halk arasında ise imsak oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. 13 Nisan İstanbul iftar vakti 19:48 olacak.
İFTAR SAATİ KAÇTA?
İstanbul iftar vakti: 19:48
Ankara iftar vakti: 19:31
İzmir iftar vakti: 19:52
SAHUR SAATİ KAÇTA?
İstanbul sahur saati: 04:49
Ankara sahur saati: 04:37
İzmir sahur saati: 0437
GÜN GÜN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|12
|13.04.2022
|04:51
|19:48
|21:13
|13
|14.04.2022
|04:49
|19:49
|21:14
|14
|15.04.2022
|04:47
|19:50
|21:15
|15
|16.04.2022
|04:45
|19:51
|21:17
|16
|17.04.2022
|04:43
|19:52
|21:18
|17
|18.04.2022
|04:41
|19:53
|21:20
ANKARA İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|12
|13.04.2022
|04:39
|19:31
|20:54
|13
|14.04.2022
|04:37
|19:32
|20:55
|14
|15.04.2022
|04:35
|19:33
|20:57
|15
|16.04.2022
|04:33
|19:34
|20:58
|16
|17.04.2022
|04:31
|19:35
|20:59
|17
|18.04.2022
|04:29
|19:36
|21:01
İZMİR İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|12
|13.04.2022
|05:06
|19:52
|21:13
|13
|14.04.2022
|05:04
|19:53
|21:14
|14
|15.04.2022
|05:02
|19:54
|21:15
|15
|16.04.2022
|05:00
|19:55
|21:17
|16
|17.04.2022
|04:59
|19:56
|21:18
|17
|18.04.2022
|04:57
|19:57
|21:19