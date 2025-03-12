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İftar sırasındaki kavgaya biber gazlı müdahale

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#İSTANBUL#Mecidiyeköy#İftar
İftar sırasındaki kavgaya biber gazlı müdahale
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 12:23

İstanbul'un Şişli ilçesinde Mecidiyeköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iftar otobüsünden verilen kumanya için gelen 2 kişi, iddiaya göre araya girmek isteyince sivil zabıta ekibiyle kavga etmeye başladı. Kavgada zabıta ekibi sıraya girmek isteyen 2 kişiye önce tekme ve yumrukla saldırıp ardından da biber gazıyla müdahale etti.

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Olay, 11 Mart'ta saat 17.30 sıralarında Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan iftar otobüsü önünde sıra oluştu. 2 kişi sıra beklemeden öne geçmek isteyince tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otobüsün yanında bulunan zabıta ekipleri 2 kişiye müdahale etti. Müdahale sırasında arbede çıkınca, görevliler biber gazı da kullandı. Kavgaya karışanlar emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı (DHA)

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#İSTANBUL#Mecidiyeköy#İftar

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