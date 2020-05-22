İftar saatleri Ramazan İmsakiyesi: İftar vakti ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir tüm illerin iftar vakitleri

İftar saat kaçta? sorusu, saatlerin ilerlemesiyle beraber vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Nisan ayında başlayan mübarek Ramazan ayında, her gün iftar saatleri ilden ile bir kaç dakika değişiyor. Oruç ibadetinin idrak edildiği bu hayırlı ayın son günleri idrak edilirken, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 22 Mayıs iftar vakitleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2020 üzerinden açıklandı. Peki, bu akşam iftara ne kadar kaldı? İşte, 22 Mayıs 2020 il il iftar vakitleri ve İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Mersin, Çanakkale, Diyarbakır ve tüm illerin ezan saatleri.

İFTAR SAAT KAÇTA?

İftar vakitleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti saat kaçta? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yanıt buluyor.

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 22 Mayıs iftar saatleri şöyle;

İSTANBUL: 20:28

ANKARA: 20:10

İZMİR: 20:29

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AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılırken, Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

İFTAR SONRASI ŞİŞLİK YAŞAMAMAK İÇİN 6 ÖNERİ

Uzman Diyetisyen Hilal Konak; şişkinliği gidermek için kakule çiğnenebileceğinin altını çizdi, konuyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Sindirim problemleri yaşamamak için yiyecek ve içeceklerin çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Çorbalar mutlaka ılık şekilde tüketilmelidir. Çorba tüketiminden sonra 10-15 dakika kadar bekleyip ana yemeğe geçmek, hazımsızlık ve şişkinlik problemlerini engelleyecektir.

Yemekler küçük porsiyonlarda, yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmelidir. Böylece tokluk hissi daha kolay oluşacaktır ve besinler daha kolay sindirilecektir.

Doğru pişirme yöntemi uygulamak çok önemli. Yemekler pişirilirken kızartma, kavurma yöntemleri uygulanmamalıdır. En doğru pişirme yöntemleri ızgara, fırın, haşlama veya buğulamadır.

Çorbalara ya da yemeklere eklenen kimyon şişkinliği azaltmada oldukça etkilidir.

İftardan 1-2 saat sonra tüketeceğiniz 1 fincan rezene çayı şişkinlik problemini hafifletecektir. Papatya çayı, nane çayı ve yeşil çay da şişkinliğe iyi gelen diğer bitki çaylardır.

Kakule çayı içebilir ya da kakulenin kendisini çiğneyebilirsiniz. Kakule; mide krampları, şişkinlik, ağız kokusu, diş ve diş eti problemlerinin giderilmesinde çok faydalıdır.