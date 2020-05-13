İftar saatleri Ramazan İmsakiye 2020: İstanbul, Ankara, İzmir'de iftar vaktine ne kadar kaldı, iftar saat kaçta?

İftar saat kaçta? sorusu milyonlarca vatandaş oruç ibadetini farklı şehirlerde yerine getirmeye devam ederken saatler ilerledikçe iftar vaktini merak etmeye başlıyor. Her gün olduğu gibi 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Peki, 2020 Ramazan İmsakiyesi kapsamında İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerde iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Ramazan İmsakiyesi ve tüm illerin iftar saatleri bilgisi....

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 13 Mayıs'ta İstanbul'da 20:20'de, Ankara'da 20:02'de, İzmir'de 20:21'de gerçekleşecek.

Özel olarak hazırlanan 2020 ramazan imsakiye sayfamızdan bulunduğunuz ili seçerek iftar ve sahur vakitlerini görebilir, sayaç ile iftar saatine ve sahur vaktine ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz.

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

İFTAR DUASI OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

İftar duası;"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"