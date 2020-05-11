İftar saatleri Ramazan İmsakiyesi 11 Mayıs 2020: İftar vakti ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir tüm illerin iftar vakitleri

İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri, saatlerin ilerlemesiyle beraber vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayının bugün 18. günü idrak ediliyor. Oruç ibadetinin idrak edildiği bu hayırlı ayda, tüm illerin iftar vakitleri her gün bir kaç dakika değişiyor. Peki, bu akşam iftara ne kadar kaldı? İşte, 11 Mayıs 2020 il il iftar vakitleri ve İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Mersin, Çanakkale, Diyarbakır ve tüm illerin ezan saatleri.

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre 11 Mayıs'ta iftar saatleri şöyle;

İstanbul: 20:18,

Ankara: 20:00

İzmir: 20:19

Bursa: 20:15

Konya: 19:56

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İFTAR SONRASI ŞİŞLİK YAŞAMAMAK İÇİN 6 ÖNERİ

Uzman Diyetisyen Hilal Konak; şişkinliği gidermek için kakule çiğnenebileceğinin altını çizdi, konuyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Sindirim problemleri yaşamamak için yiyecek ve içeceklerin çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Çorbalar mutlaka ılık şekilde tüketilmelidir. Çorba tüketiminden sonra 10-15 dakika kadar bekleyip ana yemeğe geçmek, hazımsızlık ve şişkinlik problemlerini engelleyecektir.

Yemekler küçük porsiyonlarda, yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmelidir. Böylece tokluk hissi daha kolay oluşacaktır ve besinler daha kolay sindirilecektir.

Doğru pişirme yöntemi uygulamak çok önemli. Yemekler pişirilirken kızartma, kavurma yöntemleri uygulanmamalıdır. En doğru pişirme yöntemleri ızgara, fırın, haşlama veya buğulamadır.

Çorbalara ya da yemeklere eklenen kimyon şişkinliği azaltmada oldukça etkilidir.

İftardan 1-2 saat sonra tüketeceğiniz 1 fincan rezene çayı şişkinlik problemini hafifletecektir. Papatya çayı, nane çayı ve yeşil çay da şişkinliğe iyi gelen diğer bitki çaylardır.

Kakule çayı içebilir ya da kakulenin kendisini çiğneyebilirsiniz. Kakule; mide krampları, şişkinlik, ağız kokusu, diş ve diş eti problemlerinin giderilmesinde çok faydalıdır.

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"