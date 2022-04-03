İFTAR SAATLERİ 2022: İstanbul, Ankara, Bursa ve tüm illerin iftar vakti imsakiye bilgisi!

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Tüm illerin iftar saatleri hakkında bilgileri 2022 Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘İftara ne kadar kaldı?’ sorusunu yönelten vatandaşlara yanıt veriyor. Artık akşam saatlerine girilmesiyle birlikte ‘İftar saat kaçta?’ sorularına internet üzerinden yanıt arayan birçok vatandaş, İstanbul, Ankara, İzmir ya da yaşadıkları kentin iftar saatleri bilgilerini sorguluyor. Peki, 2022 Ramazan İmsakiyesi kapsamında İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerde iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o bilgiler

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 3 Nisan Pazar günü iftar; Ankara’da 19.21, İstanbul’da 19.37, İzmir’de 19.43’de yapılacak.



İSTANBUL VE DİĞER TÜM İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Ramazan ayının ardından, Ramazan bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:12 19:36 20:58 2 03.04.2022 05:10 19:37 20:59 3 04.04.2022 05:08 19:38 21:01

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:25 19:42 21:00 2 03.04.2022 05:23 19:43 21:01 3 04.04.2022 05:21 19:44 21:02

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:59 19:20 20:40* 2 03.04.2022 04:57 19:21 20:41 3 04.04.2022 04:55 19:22 20:43

ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:55 19:08 20:25* 2 03.04.2022 04:53 19:09 20:26 3 04.04.2022 04:52 19:10 20:27

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).