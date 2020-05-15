İftar saatleri 2020: İftar vakti ezan ne zaman okunuyor, iftara ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara İzmir imsakiye

İftar vakitleri 15 Mayıs 2020 Diyanet tarafından açıklandı. Mübarek Ramazan ayının 22. gününde oruçlarını açarak iftar sofralarına oturacak olanlar, il il iftar vakitlerinden ezan kaçta okunacak? sorusuna yanıt alacak. 24 Nisan'da ilk oruçla başlayan Ramazan ayı 23 Mayıs'a kadar sürecek. Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Konya, Kayseri, Muğla ve tüm illerin iftar vakitleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi bilgisine göre yaşadığınız ili seçerek sorgulanıyor. İşte, Diyanet Ramazan İmsakiyesi bilgisine göre il il 15 Mayıs il il iftar vakitleri...

İFTAR SAAT KAÇTA?

İftar vakitleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti saat kaçta? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor.

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, iftar saatleri belli oldu. 15 Mayıs iftar saatleri şöyle,

İSTANBUL: 20:22

ANKARA: 20:04

İZMİR: 20:23

ADANA: 19:47

BURSA: 20:19

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İFTAR SONRASI ŞİŞLİK YAŞAMAMAK İÇİN 6 ÖNERİ

Uzman Diyetisyen Hilal Konak; şişkinliği gidermek için kakule çiğnenebileceğinin altını çizdi, konuyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Sindirim problemleri yaşamamak için yiyecek ve içeceklerin çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Çorbalar mutlaka ılık şekilde tüketilmelidir. Çorba tüketiminden sonra 10-15 dakika kadar bekleyip ana yemeğe geçmek, hazımsızlık ve şişkinlik problemlerini engelleyecektir.

Yemekler küçük porsiyonlarda, yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmelidir. Böylece tokluk hissi daha kolay oluşacaktır ve besinler daha kolay sindirilecektir.

Doğru pişirme yöntemi uygulamak çok önemli. Yemekler pişirilirken kızartma, kavurma yöntemleri uygulanmamalıdır. En doğru pişirme yöntemleri ızgara, fırın, haşlama veya buğulamadır.

Çorbalara ya da yemeklere eklenen kimyon şişkinliği azaltmada oldukça etkilidir.

İftardan 1-2 saat sonra tüketeceğiniz 1 fincan rezene çayı şişkinlik problemini hafifletecektir. Papatya çayı, nane çayı ve yeşil çay da şişkinliğe iyi gelen diğer bitki çaylardır.

Kakule çayı içebilir ya da kakulenin kendisini çiğneyebilirsiniz. Kakule; mide krampları, şişkinlik, ağız kokusu, diş ve diş eti problemlerinin giderilmesinde çok faydalıdır.

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"