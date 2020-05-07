İftar saatine ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara İzmir ve il il iftar vakitleri ne zaman? 2020 Ramazan İmsakiyesi

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerin iftar vakitleri, oruç tutan Müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Akşam ezanının okunmasıyla beraber, oruçlarını açacak olan vatandaşlar 81 ilin iftar saatlerine 7 Mayıs iftar saatleri Diyanet İmsakiyesi'nden ulaşacaklar. Peki, iftara ne kadar kaldı? Ezan ne zaman okunacak? İşte, Ramazan imsakiyesine göre 81 ilin il il iftar saatleri.

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, iftar saatleri açıklandı. 7 Mayıs'ta İstanbul'da iftar saati 20:14, Ankara'da 19:56'da, İzmir'de 20:15'te olacak. Ayrıca özel olarak hazırlanan 2020 ramazan imsakiye sayfamızdan bulunduğunuz ili seçerek iftar ve sahur vakitlerini görebilir, sayaç ile iftar saatine ve sahur vaktine ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz.

İşte, Diyanet 2020 imsakiye bilgilerine göre, tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri...

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EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"