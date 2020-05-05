İftar saatine ne kadar kaldı? İftar ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir tüm illerin iftar vakitleri 2020

Müslümanlar için mübarek olan Ramazan ayı devam ederken, iftarlarını yaparak oruçlarını açacak olan vatandaşlar, il il iftar saatleri bilgisini sorguluyor. İlk oruçlarını 24 Nisan’da tutan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Peki, bu akşam iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte, Diyanet takvimine göre, tüm illerin il il 5 Mayıs iftar vakitleri...

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre 5 Mayıs İftar saatleri şöyle;

İstanbul'da 20:12'de,

Ankara'da 19:54'de,

İzmir'de 20:14'de gerçekleşecek.

Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"