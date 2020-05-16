İftar saatine ne kadar kaldı 16 Mayıs 2020: İftar vakti ezan ne zaman okunacak, iftar saati kaçta? İstanbul Ankara İzmir İmsakiye

İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri, saatleri Diyanet tarafından duyuruldu. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayının bugün 23. günü idrak ediliyor. Mübarek Ramazan ayını uğurlamamıza sayılı günler kala, tüm iller sahur vakitleri bilgisi her akşam iftar vakti yaklaştıkça internet üzerinden aranıyor. Peki, bu akşam iftara ne kadar kaldı? İşte, Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre il il iftar saatleri...

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre 16 Mayıs'ta iftar saatleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 20:23

ANKARA: 20:04

İZMİR: 20:24

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"