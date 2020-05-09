İftar saati ne zaman, iftar vakti ezan kaçta okunacak? İstanbul Ankara, İzmir il il iftar saatleri (9 Mayıs)

İftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Mübarek Ramazan orucunu bugün de tutan vatandaşlar, yaklaşan iftar vaktiyle birlikte, ezan saatleri ve tüm ilerin iftar vakitleri araştırılmaya başlandı. Müslümanlar iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki iftara vaktine ne kadar, kaç saat kaldı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri bilgisi...

İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre, 9 Mayıs'ta İstanbul'da iftar saati 20:16'da, Ankara'da iftar saati 19:58'da, İzmir'de iftar saati 20:17 olarak belirlendi. İşte, Diyanet 2020 imsakiye bilgilerine göre, tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri...

Özel olarak hazırlanan 2020 Ramazan İmsakiye sayfamızdan bulunduğunuz ili seçerek iftar ve sahur vakitlerini görebilir, sayaç ile iftar saatine ve sahur vaktine ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz.

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İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"