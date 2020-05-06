İftar saat kaçta? 2020 Ramazan İmsakiyesi: il il iftar ve sahur saatleri (İstanbul, Ankara, İzmir)

İftar vakti, oruç tutan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Akşam ezanı kaçta okunuyor? İftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 24 Nisan’da tutan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. İftar vakti için araştırmalar Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Akşam ezanının okunmasıyla beraber, oruçlarını açacak olan vatandaşlar 81 ilin iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Tüm illerin sahur ve iftar saati 2020 imsakiye takviminde yer alıyor. Peki, iftara ne kadar kaldı? İftar saat kaçta? İşte, 4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Trabzon, Diyarbakır ve tüm illerin il il iftar vakitleri...

İftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan’da başladı. Oruç tutan vatandaşlar, imsak vakti ve iftar saati aralığında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il iftar saatleri…

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İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 24.04.2020 04:29 20:00 21:29* 2 25.04.2020 04:27 20:01 21:31 3 26.04.2020 04:25 20:02 21:32 4 27.04.2020 04:23 20:03 21:33 5 28.04.2020 04:22 20:04 21:35 6 29.04.2020 04:20 20:05 21:36 7 30.04.2020 04:18 20:06 21:38 8 01.05.2020 04:16 20:07 21:39 9 02.05.2020 04:14 20:09 21:41 10 03.05.2020 04:13 20:10 21:43 11 04.05.2020 04:11 20:11 21:44 12 05.05.2020 04:09 20:12 21:46 13 06.05.2020 04:07 20:13 21:47 14 07.05.2020 04:06 20:14 21:49 15 08.05.2020 04:04 20:15 21:50 16 09.05.2020 04:02 20:16 21:52 17 10.05.2020 04:01 20:17 21:53 18 11.05.2020 03:59 20:18 21:55 19 12.05.2020 03:57 20:19 21:56 20 13.05.2020 03:56 20:20 21:58 21 14.05.2020 03:54 20:21 21:59 22 15.05.2020 03:53 20:22 22:01 23 16.05.2020 03:51 20:23 22:02 24 17.05.2020 03:50 20:24 22:04 25 18.05.2020 03:48 20:25 22:05 26 19.05.2020 03:47 20:26 22:07** 27 20.05.2020 03:45 20:27 22:08 28 21.05.2020 03:44 20:28 22:09 29 22.05.2020 03:43 20:28 22:11 30 23.05.2020 03:41 20:29 22:12***



ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 24.04.2020 04:18 19:43 21:10* 2 25.04.2020 04:16 19:44 21:11 3 26.04.2020 04:14 19:45 21:12 4 27.04.2020 04:12 19:46 21:14 5 28.04.2020 04:10 19:47 21:15 6 29.04.2020 04:09 19:48 21:17 7 30.04.2020 04:07 19:49 21:18 8 01.05.2020 04:05 19:50 21:20 9 02.05.2020 04:04 19:51 21:21 10 03.05.2020 04:02 19:52 21:22 11 04.05.2020 04:00 19:53 21:24 12 05.05.2020 03:59 19:54 21:25 13 06.05.2020 03:57 19:55 21:27 14 07.05.2020 03:55 19:56 21:28 15 08.05.2020 03:54 19:57 21:30 16 09.05.2020 03:52 19:58 21:31 17 10.05.2020 03:51 19:59 21:32 18 11.05.2020 03:49 20:00 21:34 19 12.05.2020 03:47 20:01 21:35 20 13.05.2020 03:46 20:02 21:37 21 14.05.2020 03:44 20:03 21:38 22 15.05.2020 03:43 20:04 21:40 23 16.05.2020 03:42 20:04 21:41 24 17.05.2020 03:40 20:05 21:42 25 18.05.2020 03:39 20:06 21:44 26 19.05.2020 03:38 20:07 21:45** 27 20.05.2020 03:36 20:08 21:46 28 21.05.2020 03:35 20:09 21:48 29 22.05.2020 03:34 20:10 21:49 30 23.05.2020 03:32 20:11 21:50***

İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 24.04.2020 04:46 20:03 21:27* 2 25.04.2020 04:44 20:04 21:29 3 26.04.2020 04:42 20:05 21:30 4 27.04.2020 04:41 20:06 21:31 5 28.04.2020 04:39 20:07 21:33 6 29.04.2020 04:38 20:08 21:34 7 30.04.2020 04:36 20:09 21:35 8 01.05.2020 04:34 20:10 21:36 9 02.05.2020 04:33 20:11 21:38 10 03.05.2020 04:31 20:12 21:39 11 04.05.2020 04:30 20:13 21:40 12 05.05.2020 04:28 20:14 21:42 13 06.05.2020 04:26 20:14 21:43 14 07.05.2020 04:25 20:15 21:44 15 08.05.2020 04:23 20:16 21:46 16 09.05.2020 04:22 20:17 21:47 17 10.05.2020 04:21 20:18 21:48 18 11.05.2020 04:19 20:19 21:50 19 12.05.2020 04:18 20:20 21:51 20 13.05.2020 04:16 20:21 21:52 21 14.05.2020 04:15 20:22 21:54 22 15.05.2020 04:14 20:23 21:55 23 16.05.2020 04:12 20:24 21:56 24 17.05.2020 04:11 20:24 21:58 25 18.05.2020 04:10 20:25 21:59 26 19.05.2020 04:09 20:26 22:00** 27 20.05.2020 04:07 20:27 22:01 28 21.05.2020 04:06 20:28 22:03 29 22.05.2020 04:05 20:29 22:04 30 23.05.2020 04:04 20:30 22:05***

KAYSERİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 24.04.2020 04:11 19:30 20:55* 2 25.04.2020 04:10 19:31 20:56 3 26.04.2020 04:08 19:32 20:58 4 27.04.2020 04:06 19:33 20:59 5 28.04.2020 04:05 19:34 21:00 6 29.04.2020 04:03 19:35 21:02 7 30.04.2020 04:01 19:36 21:03 8 01.05.2020 04:00 19:37 21:04 9 02.05.2020 03:58 19:38 21:06 10 03.05.2020 03:56 19:39 21:07 11 04.05.2020 03:55 19:40 21:08 12 05.05.2020 03:53 19:41 21:10 13 06.05.2020 03:52 19:42 21:11 14 07.05.2020 03:50 19:43 21:12 15 08.05.2020 03:49 19:44 21:14 16 09.05.2020 03:47 19:44 21:15 17 10.05.2020 03:46 19:45 21:16 18 11.05.2020 03:44 19:46 21:18 19 12.05.2020 03:43 19:47 21:19 20 13.05.2020 03:41 19:48 21:20 21 14.05.2020 03:40 19:49 21:22 22 15.05.2020 03:39 19:50 21:23 23 16.05.2020 03:37 19:51 21:24 24 17.05.2020 03:36 19:52 21:26 25 18.05.2020 03:35 19:53 21:27 26 19.05.2020 03:34 19:54 21:28** 27 20.05.2020 03:32 19:54 21:30 28 21.05.2020 03:31 19:55 21:31 29 22.05.2020 03:30 19:56 21:32 30 23.05.2020 03:29 19:57 21:33***

ERZURUM İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ