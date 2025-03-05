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'İftara gitme' tartışmasında kocasını bıçakladı, gözaltına alındı

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#Kavga#İftar#Samsun
İftara gitme tartışmasında kocasını bıçakladı, gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 16:44

Samsun'da 'iftara gitme' tartışmasında sırasında kocasını bıçakla yaralayan 2 çocuk annesi kadın gözaltına alındı.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi E.A.Ç.(41), kızı ile iftara gitme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Bu sırada A.Ç. adlı koca, eşine müdahale etti. Bu sırada karı-koca arasında tartışma çıktı. E.A.Ç. adlı kadın kocası A.Ç.'yi bıçakladı. Yaralanan A.Ç., ambulansa özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İftara gitme tartışmasında kocasını bıçakladı, gözaltına alındı

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#Kavga#İftar#Samsun

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