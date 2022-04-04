İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu – Oruç açarken okunacak iftar duası

Haberin Devamı

İftar duası oruç açarken dua okumak isteyenler tarafından araştırılıyor. İftar saatini bekleyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Ramazan orucu 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Ramazan İmsakiyesi içerisinden il il iftar saatleri açıklandı. Oruç tutan Müslümanlar bu saatlere göre iftar yapıyor, oruç açmadan önce de dua okuyorlar.

İFTAR DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

Haberin Devamı

ORUÇ AÇTIKTAN SONRA OKUNACAK YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"