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İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu – Oruç açarken okunacak iftar duası

#İftar Duası#İftar Duası Türkçe#Oruç Açarken Okunacak Dua
İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu – Oruç açarken okunacak iftar duası

İftar duası, Türkçe ve Arapça okunuşu ramazan orucunu tutan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar ramazan orucuna 2 Nisan’da başladılar. Paylaşma ve bereket ayı olan ramazan boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Oruç tutanlar imsak ve iftar saatleri aralığında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. İşte oruç açarken okunacak iftar duası hakkında bilgiler

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İftar duası oruç açarken dua okumak isteyenler tarafından araştırılıyor. İftar saatini bekleyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Ramazan orucu 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Ramazan İmsakiyesi içerisinden il il iftar saatleri açıklandı. Oruç tutan Müslümanlar bu saatlere göre iftar yapıyor, oruç açmadan önce de dua okuyorlar.

İFTAR DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu – Oruç açarken okunacak iftar duası

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ORUÇ AÇTIKTAN SONRA OKUNACAK YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

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#İftar Duası#İftar Duası Türkçe#Oruç Açarken Okunacak Dua

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