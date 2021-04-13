İftar çadırı yok, pide 1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Ramazan Tedbirleri” genelgesi gönderdi. Genelgede, ramazanda öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların, toplumsal hareketliliği arttırmasından dolayı salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi, ramazanda alınacak önlemler sıralandı. İşte o önlemler:

MİSAFİR ÇAĞIRMAYIN

İftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinliklere izin verilmeyecek. İftar çadırları kurulmayacak.

Ev içi bulaşma oranının yüksekliği göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını arttıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.

TERAVİHİ EVDE KILIN

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duyurusuna uygun şekilde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek.

Salgının oluşturduğu riskin arttırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlara sık sık duyurulacak.

KUYRUK OLMAMASI İÇİN...

İftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun önüne geçilmesi için fırınlardaki, özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak.

Fırınlarda ekmek ve pide satışı ise iftar saatine kadar yapılabilecek.

İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek. Ramazanla beraber türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

Ramazan öncesi ve süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacak.

Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler arttırılacak, aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli ve idari işlemler ivedilikle yapılacak.

Vali ve kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak, başta öksüz ve yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilecek.

TOPLU TAŞIMAYA AYAR



Genelgede trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftardan en az 3 saat öncesinden itibaren belediyelerle gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının arttırılması istendi. Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanacağı, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verileceği de söylendi.

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