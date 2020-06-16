İfraz ne demek? İfraz nedir? İfraz TDK kelime anlamı

Türk Dil Kurumu ifraz kelimesine karşılık olarak, ‘Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması’ şeklinde ifade etmektedir. Aynı zamanda başka bir anlama üzerinden de ele alınarak değerlendirilir. Fakat bu ilk anlamı TDK açısından daha fazla öne çıkıyor.

İfraz Ne Demek?

İki değişik anlamı ile beraber ifraz kelimesine gündelik yaşam içerisinde amaca uygun kullanabilirsiniz.

- Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması,

- Salgı,

Özellikle emlak açısından büyük bir öneme sahip olan bu kelime, resmi olarak devlet üzerinden de yapılan çalışmalar konusunda resmi kaynaklarda çok değerlendirilir.

İfraz Nedir?

İfraz kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda özellikle yazılı kaynaklar ve resmi belgelerde çok sık kullanılan bir sözcük olduğunu dile getirmek mümkün. Emlak ile ilgili bir anlamı bulunan bu kelimenin Türk Dil Kurumu karşılığı, ‘herhangi bir arazinin belli miktarlar üzerinden bölünmesi ve parçalara ayrılması’ biçiminde ifade edilir. Aynı zamanda, ‘salgı’ anlamına da her ne kadar gelse bile ilk ifadesi üzerinden Türkçede yaygın kullanılmaktadır.

Amaca uygun olarak hem resmi kaynaklarda hem de gündelik yaşamda bu kelimeyi farklı biçimlerde değerlendirebilirsiniz. Tek başına ya da cümle içerisinde kullanabilir; resmi kaynaklarda karşınıza çıktığı zaman ne denmek istendiğini daha iyi anlayabilirsiniz.