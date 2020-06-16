İfrat ne demek? İfrat nedir? İfrat TDK kelime anlamı

İfrat kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan girmiş olan bu kelime ile günlük hayatta cümle içinde karşılaşmak pek mümkün değildir. İfrat kelimesi aşırı davranma, taşkınlık manasına gelmektedir.

İfrat Ne Demek?

İfrat kelimesi Arapça bir kelimedir ve Arapçada aşırı anlamına gelmektedir. İfrat kelimesi fart kökünden gelir. Fart kökünün emir kipi ifrat olarak belirtilmiştir. Günlük hayatta ifrat kelimesi ile çok fazla karşılaşılmaz. Çok eski dönemlerde kullanılmış bir kelime olan ifrat aşırı olmak manasına gelir. İfrat kişilerin kendi kendisine yaptıkları bir şeydir. Osmanlıca da ise ortalamanın çok üstüne çıkmak şeklinde yorumlanmıştır.

İfrat Nedir?

İfrat kelimesi pek fazla duyulmadığı için anlamı da herkes tarafından bilinmez. Bu sebeple anlamı pek çok kişi tarafından merak edilir. Günümüzde çok sık karşılaşılmaz. Fakat eski kaynaklarda ifrat kelimesi ile karşılaşmak mümkündür. Ayrıca Türk Dil Kurumu ifrat kelimesinin manasını değerlendirmiştir. İfrat kelimesi sözlük anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

- Herhangi bir konuda çok fazla ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık ve tefrit karşıtı.