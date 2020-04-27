İffet Ne Demek? İffetli Olmak Nedir? İffet Tdk Kelime Anlamı

İffet kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Nadir de olsa isim olarak da kullanıldığı biliniyor. İffet TDK kelime anlamı ise ‘namus’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım pek çok farklı sebep ya da durum için kullanılabilmektedir.

İffet Ne Demek?

İffet kelimesi farklı anlamları üzerinden değişik amaçlar doğrultusunda kullanılan bir sözcüktür. Farklı ifadeler üzerinden tabir edildiğini söylemek mümkün.

- Cinsel konular üzerinden ahlak kurallarına bağlılık,

- Namus,

- Temizlik,

Bu gibi değişik anlamları üzerinden gündelik yaşamda en fazla ve yaygın olarak kullanılan sözcükler arasında yer aldığını söylemek mümkün.

İffetli Olmak Nedir?

İffetli olmak genelde halk arasında cinsel konular üzerinden ahlak kuralları ile bağlılık noktasında değerlendirilmektedir. Ancak anlamı sadece bununla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda İffetli olmak terbiyeli, saygılı ve nerede ne yapacağını bilen kişi olarak da öne çıkmaktadır. Aynı zamanda cinsel konuların dışında da yeni ahlak kurallarına bağlılık noktasında önemli bir kelimedir.

İffet kelimesi tek başına kullanılabildiği gibi cümle içerisinde de değerlendirilmektedir. Amaca bağlı olarak farklı zamanlarda ve değişik niteliğe göre İffet kelimesi değerlendirilebilir.