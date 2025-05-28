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İfadesinde tüm rezilliği itiraf etmişti... Apart sapığı böyle ilan asmış!

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#Apart#Gizli Kamera#İlan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 11:04

Denizli'deki 'gizli kamera' skandalında dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Dairelere casus kameralar yerleştirerek müşterilerinin mahrem görüntülerini izleyip kaydeden apart işletmecisinin kiralık ilanlarında kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıttığı ve özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6423. Sokak'ta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi. Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti.

İfadesinde tüm rezilliği itiraf etmişti... Apart sapığı böyle ilan asmış

IŞIKTAN ŞÜPHELENEN MÜŞTERİ ÜÇLÜ PRİZİ SÖKTÜ

Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.

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İfadesinde tüm rezilliği itiraf etmişti... Apart sapığı böyle ilan asmış

HAFIZA KARTINDAN MAHREM GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İfadesinde tüm rezilliği itiraf etmişti... Apart sapığı böyle ilan asmış

İLANLARDA ÖZELLİKLE KIZ ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALMIŞ

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat F., yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti. Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.

İfadesinde tüm rezilliği itiraf etmişti... Apart sapığı böyle ilan asmış

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Murat F.'ye ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle "kız öğrenciye" diye belirtmesi dikkat çekti. Sosyal medyada Murat F.'den şikayetçi olunması için birçok kişi tarafından çağrı yapıldı.

İfadesinde tüm rezilliği itiraf etmişti... Apart sapığı böyle ilan asmış

İfadesinde tüm rezilliği itiraf etmişti... Apart sapığı böyle ilan asmış

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#Apart#Gizli Kamera#İlan

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