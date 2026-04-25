Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisi gözaltına alındı!

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülistan Doku olayıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

VALİNİN OĞLU KAMUFLAJLI TABANCALI

Başsavcı Ebru Cansu’nun sil baştan ele alıp yürütttüğü Gülistan Doku soruşturması sürerken, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’e ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren bir fotoğrafın, Tuncay Sonel’in kentte gerçekleştirdiği bir kurum ziyareti sırasında çekildiği öne sürüldü. Fotoğrafta Mustafa Türkay Sonel’in kamuflaj kıyafeti giydiği ve üzerinde tabanca bulunduğu görülüyor. Oysa Mustafa Türkay Sonel savcılıktaki ifadesinde, “Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım. Airsoft isimli renkli boncuk atan tüfeklere merakım vardır. Bu ilgim de spor dalıdır” demişti. Ancak bu görüntü ve diğer fotoğraflar Sonel’i yalanlıyor.

2024 yılında Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020’den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip kurulmasını talep etmişti. Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan’a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67’si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.





Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 14 Nisan’da 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eski Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARACININ BAGAJI CEPHANELİK GİBİ

Mustafa Türkay Sonel’in aracı olduğu öne sürülen otomobilin bagajında, uzun namluluların da olduğu çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu fotoğraf ortaya çıktı. Ayrıca Mustafa Türkay Sonel’in uzun namlulu silahla poz verdiği bazı fotoğraflar da dikkat çekti.