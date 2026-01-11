İfadeler değişti beraat etti

Haberin Devamı

UMUT Hayır Mağazası sahibi Sadettin Karagöz’ün, yardım için kendisine başvuran mülteci kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iddiası 20 Ekim 2025’te gündeme geldi. Karagöz gözaltına alındı ve tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, 26 Kasım 2025 tarihli iddianame ile Karagöz hakkında ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 35 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

İddianamede ifadelerine yer verilen mağdur ve müşteki kadınlar, yardım almak talebiyle Umut Hayır Mağazası isimli işyerine gittiklerinde şüpheli Karagöz tarafından özel bölgelerine dokunulmak suretiyle taciz edildiklerini, şüphelinin ‘sana para vereyim benimle birlikte ol’ şeklindeki tekliflerde bulunduğunu iddia etti. İddianamede tanık olarak ifadesi yer alan U.H. isimli kadın da benzer iddialarda bulundu.

ŞİKÂYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle yargılama yapıldı. Soruşturma aşamasında alınan ifadelerinde cinsel tacize uğradıklarını ileri süren kadınlar, mahkemede farklı beyanlarda bulundu. Müşteki F.M. isimli kadın mahkemedeki ifadesinde, “Sadettin bizi kovmak amacıyla göğsümüzden, belimizden ittirirdi. Özellikle tenimize dokunmadı ama bizi ittirirken vücudumuzun çeşitli yerlerine dokundu. İttirirken eli kalçama da değdi. Sanık beni okşamadı, sadece kadınlara dokunup bizi ittiriyordu. Sanık bize ‘Para vereyim birlikte olalım’ demedi. Asla böyle bir şey teklif etmedi” iddiasında bulundu.

Mağdur S.H.M. isimli kadın da yardım almak için gittiklerinde sanığın sadece kendilerini ittiklerini ileri sürerek, “Beni okşamasına veya benzer davranmasına ben izin vermiyordum. Özel bölgeme dokunmasına da izin vermiyordum. Kalçama da dokunmadı. Açıkça bize ‘Para karşılığı beraber olalım’ demedi ancak ‘Size para vereyim ancak bu karşılıksız değil’ dedi. Sanıktan şikâyetçi değilim. Beni sadece göğsümden ittirdi” dedi.

Dinlenen tanıklar mağdurların özel bölgesini ellenirken görmediklerini, iddia edilen teklifleri de duyamadıklarını ifade ettiler.

‘YARDIMI KESİNCE İFTİRA ATTILAR’

Sanık Sadettin Karagöz de mahkemedeki savunmasında kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürerek, “Ne müştekilere ne de başkasına cinsel tacizde bulunmadım. Tahliyemi istiyorum. Bunların çocukları da uyuşturucu işleri ile uğraştığını duyunca ben bunlara yardım vermeyi kestim. Ben yardımı kesince onlar da bana böyle bir iftirada bulundular” dedi.

Savcılık esasa ilişkin mütalaasında, sanığın üzerine atılı cinsel saldırı suçunun şikâyete tabi olduğu mağdur ve müşteki kadınların şikâyetinden vazgeçtikleri, çelişkili beyanları dışında delil bulunmadığı gerekçesiyle sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme de, 8 Aralık 2025 tarihinde yapılan duruşmada, dosyada mağdur sıfatıyla yer alan S.H.M.’nin şikâyetinden vazgeçmiş olması nedeniyle düşme, sanık hakkında müşteki F.M.’ye yönelik basit cinsel saldırı suçu işlediğine ilişkin mahkumiyet hükmü kurmaya yeter kesin ve inandırıcı deliller elde edilmediği gerekçesiyle beraat kararı verdi. Mahkeme sanık hakkında beraat kararı verildiği gerekçesiyle de sanığın tahliyesine hükmetti.