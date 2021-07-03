İfade verip serbest kaldı
SOSYAL medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, sosyal medya hesabına yükleyip sonra sildiği videoda, otomobil kullanırken tabancasıyla peşpeşe ateş ediyordu.
Tabancanın namlusunun doğrultulduğu yerde evler görülüyordu. Daha önce de bacağının üzerine koyduğu tabancayla otomobil kullanırken video paylaşan Burakcan Övüç’e sosyal medyadan büyük tepki yağdı.
SİLİVRİ’DE YAKALANDI
İstanbul Silivri’de gözaltına alınan Burakcan Övüç’ün evinde kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 50 kurusıkı fişek ele geçti. İfadesinde olayı Tekirdağ’da gerçekleştirdiğini söyleyen Övüç, Emniyet’teki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.
‘DÜŞMANLAR YAPTI’
Murat Övüç videonun iki yıllık olduğunu iddia ederek, “Düşmanlarımız tekrar yayınladı. Gençlik hatasıydı” dedi.