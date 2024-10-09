İfade verdikten sonra cesedi ırmakta bulundu

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Aynı gün 15.00 sıralarında Manavgat Irmağı kenarında içinde cep telefonu çalan bir çanta olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, Ünsal’a ait olduğu değerlendirilen telefon ve çantada inceleme yaptı. Çevrede yapılan araştırmada Ünsal’ın izine rastlayamayan ekipler, ırmağa girip boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği ekiplerinden destek istedi. Saat 19.00 sıralarında çantanın olduğu yerden ırmağa giren dalgıçlar, 10 metre ileride Ünsal’ın cansız bedenine ulaştı.