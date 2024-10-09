×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İfade verdikten sonra cesedi ırmakta bulundu

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Manavgat#Yasin Ünsal
İfade verdikten sonra cesedi ırmakta bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 07:00

ANTALYA Manavgat’ta çalıştığı ganyan bayisinin sahibiyle henüz bilinmeyen nedenle problem yaşadığı öğrenilen Yasin Ünsal (25), işyeri sahibinin şikâyeti sonrası önceki gün 10.00 sıralarında polis merkezinde ifade verdikten sonra kayboldu.

Haberin Devamı

Aynı gün 15.00 sıralarında Manavgat Irmağı kenarında içinde cep telefonu çalan bir çanta olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, Ünsal’a ait olduğu değerlendirilen telefon ve çantada inceleme yaptı. Çevrede yapılan araştırmada Ünsal’ın izine rastlayamayan ekipler, ırmağa girip boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği ekiplerinden destek istedi. Saat 19.00 sıralarında çantanın olduğu yerden ırmağa giren dalgıçlar, 10 metre ileride Ünsal’ın cansız bedenine ulaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Manavgat#Yasin Ünsal

BAKMADAN GEÇME!