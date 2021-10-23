İfade için gece getirmeye son

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Yaklaşık 1.5 aylık süreçte, ifade alınmak üzere mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunmayı taahhüt eden 2 bin 711 kişi, Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakıldı. Böylece bu tip kararların gece infazından kaynaklı mağduriyetler ortadan kaldırıldı.

YENİ UYGULAMA NASIL?

Yeni düzenleme ile gece yakalanan kişilerin durumu emniyet ya da jandarma görevlilerince sistem üzerinden kontrol ediliyor. İfadesi alınmak üzere mesai saatleri dışında yakalanan ve belirtilen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunacağına dair taahhütte bulunan kişinin durumu saat kaç olursa olsun Cumhuriyet savcısına bildiriliyor. İlgili kişiler, Cumhuriyet savcısının emir vermesi üzerine serbest bırakılırken, bu karar bilişim sistemine de işleniyor.

YERİNE GETİRMEYENE PARA CEZASI

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Yeni uygulama kapsamında serbest bırakma her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabiliyor. Taahhüdünü ihlal eden kişi, bu imkândan bir daha yararlanamıyor. Ayrıca taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından para cezası veriliyor.