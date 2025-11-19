İETT’de 54 liranın 37 lirası İBB’den

Haberin Devamı

Toplu ulaşımın yüzde 52’si karayolu, yüzde 48’i raylı sistemler ve deniz ulaşımıyla sağlanan İstanbul’da, İETT’nin 2026 yılı bütçesi 70.5 milyar lira olarak açıklandı. İBB Meclisi’ne sunulan 2026-2030 Stratejik Plan ve 2026 yılı bütçe rakamlarına göre, gider bütçesi 70 milyar 500 milyon, gelir bütçesi 56 milyar lira olarak belirlendi ve bütçedeki 14.5 milyar liralık açığın borçlanma yoluyla karşılanacağı duyuruldu.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, giderlerin en büyük kalemini yaklaşık 47 milyar lira ile mal ve hizmet alımlarının oluşturduğunu, personel giderlerine 2.5 milyar lira ayrıldığını açıkladı. SGK, faiz giderleri, cari transferler ve sermaye giderleri ise 3.5 milyar liralık yedek ödenek kalemlerinden oluşuyor. Gelir bütçesi ise 18.1 milyar lira teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 30 milyarı bağış ve yardımlar, 1.9 milyarı diğer gelirler ve 6 milyarı sermaye gelirlerinden oluşuyor.

Haberin Devamı

İBB SÜBVANSE EDİYOR

İstanbul'da 1 yolculuk başına maliyetin 54 TL olduğunu belirten Demet, “Ücretsiz ve indirimli yolculuklar ile İETT’nin 1 yolculuk başına geliri ise 17 buçuk lira. Her 1 yolculuk başına oluşan aradaki 36 buçuk liralık fark ise İBB tarafından sübvanse edilmektedir” dedi. Demet ayrıca İstanbul’da günde 5 milyon yolculuğun gerçekleştiğini, son yıllarda metro hatlarına doğrudan ulaşan 136 yeni hattı hizmete alarak metroya ulaşan hat sayısını 711’e çıkardıklarını söyledi. İETT bütçesi, 51 ret oyuna karşılık 125 oyla kabul edildi.

2026 HEDEFLERİ

- 100 adet 18 metre uzunluğunda 150 yolcu kapasiteli körüklü otobüs ve 250 adet 12 metre uzunluğunda 100 yolcu kapasiteli solo otobüs olmak üzere toplam 350 otobüs.

- 8 metre uzunluğunda 50 adet elektrikli ve 150 adet dizel olmak üzere toplam 200 otobüs.

- Adalar İlçesi’nde hizmet vermesi için yüzde 100 elektrikli, sessiz ve çevreci 12 Adabüs olmak üzere toplam 662 adet yeni araç.

- Şehrin farklı bölgelerinde 300 akıllı durak ve 150 adet kapalı durak.

- Daha önce 3 bin 41 özel halk otobüsünde, bu yıl da 1260 İETT aracında tamamlanan dijital dönüşüm sistemi, 2026’da İETT filosunda

bulunan bin araçla daha devreye alınacak.

Haberin Devamı