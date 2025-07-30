İETT ve İSFALT’a Aziz İhsan Aktaş operasyonu

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Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün İSFALT ve İETT’den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürüldü. İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de arasında bulunduğu 25 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Söz konusu ihalelerin komisyonlarındaki kişiler ile ihale yetkililerinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da operasyon düzenlendi. 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İETT Ulaşım Teknoloji Müdürlüğü Ar-Ge Şefi Veli Rıdvanoğlu’nun ise firari olduğu öğrenildi.

25 GÖZALTI KARARI

Haklarında gözaltı kararı verilenler şöyle: İrfan Demet-İETT Genel Müdürü, Kazım Taylan Sever-İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı, Halil İbrahim Kaya-İETT İkitelli Garaj Müdürü, Ali Haydar Topçu-İETT Muhasebe Müdürü, Şeyhmus Oral-İETT Mali İşler Daire Başkanı, Cevdet Akarsu-Vekâlet Satın Alma Daire Başkanı, Taşkın Ilıca-Emekli İETT Satın Alma Daire Başkanı, Ülkü Kaya-İETT Planlama Şefi/İhale Bakım Onarım, Samet Alptuğ Arıkan-İETT Kağıthane Garaj Müdürü, Veli Rıdvanoğlu-İETT Ulaşım Teknoloji Müdürlüğü Ar-Ge Şefi, Şevket Eygi-İETT Yunus Garajı Şube Müdürü, Vahdet Melikoğlu-İETT Uzman, Burak Sırali-Eski İSFALT Genel Müdürü, Levent Tunca-İSFALT Genel Müdür Yardımcısı, Rana Uysal-İSFALT Satın Alma Müdürü, Sencer Hacıoğlu-İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü/Uygulama Planlama ve Hakediş GMY Vekili, Murathan Altınışık-İSFALT İdari İşler Müdürü, Göktunç Şentürk-İSFALT Destek Hizmetleri Şefi, Zafer Sola-İSFALT Üretim Müdürü Erenay Delipınar-Tuzla Belediyesi’nde Danışman, Mehmet Karataş-İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu, Ahmet Savaş, Oktay Aktaş, Murat Delice Halil Yanmaz.