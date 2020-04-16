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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İETT ustalarından 70 bin dolarlık tamir

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İETT ustalarından 70 bin dolarlık tamir
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İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nde (İETT) çalışan oto elektrik ustası Mustafa Kabaoğlu ile mekanik ustası İbrahim Karaman, buldukları yöntemle bozuk metrobüslerin sadece ABD’de üretilen 70 bin dolar (yaklaşık 484 bin TL) değerindeki yedek parçasını tamir etmeyi başardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu başarıdan dolayı Kabaoğlu, Karaman ve garaj şefi Samet Arıkan’ı makamında ağırlayarak tebrik etti ve 3 maaş ikramiye ile ödüllendirilmeleri talimatını verdi. 

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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