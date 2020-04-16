İETT ustalarından 70 bin dolarlık tamir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu başarıdan dolayı Kabaoğlu, Karaman ve garaj şefi Samet Arıkan’ı makamında ağırlayarak tebrik etti ve 3 maaş ikramiye ile ödüllendirilmeleri talimatını verdi.