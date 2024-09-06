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İETT şoförüyle tartıştı, otobüsün sileceklerini kırdı... 'Devlet malına zarar veriyor, eşkıya bunlar'

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#İstanbul#İETT#Kadıköy
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 09:06

Kadıköy’de bir yaya, İETT otobüs şoförüyle tartıştıktan sonra otobüsün sileceklerini kırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, çevredekiler 'Devlet malına zarar veriyor, eşkiya bunlar' diyerek duruma tepki gösterdi.

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Olay, 4 Eylül Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki Kuyubaşı otobüs durağında meydana geldi.İddiaya göre 19M Acarlar sitesi-Kadıköy güzergahında sefer yapan İETT otobüsü şoförüyle bir yaya tartışmaya başladı.

İETT şoförüyle tartıştı, otobüsün sileceklerini kırdı... Devlet malına zarar veriyor, eşkıya bunlar

Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Şoföre bağıran adam otobüsün sileceklerini kırdı. Ardından da otobüse binerek şoförle tartışmaya devam etti. Otobüsün sileceklerinin kırıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, çevredekiler 'Devlet malına zarar veriyor, eşkiya bunlar' diyerek duruma tepki gösterdi.

İETT şoförüyle tartıştı, otobüsün sileceklerini kırdı... Devlet malına zarar veriyor, eşkıya bunlar

 

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#İstanbul#İETT#Kadıköy

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