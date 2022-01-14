İETT şoförüne silah çekip darbetmişti... Şehir eşkıyası yakalandı

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde Eyüpsultan Yesilpinar Mahallesi'nde yaşandı. İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracıyla, İETT otobüsünün önünü keserek, tabanca doğrulttuğu şoförü aşağıya indirmişti. Havaya iki el ateş açıp, küfürler savurarak EİTT şoförünü darbettikten sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından kimliğini belirledikleri şüpheli A.İ.E'yi Silivri'de yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.