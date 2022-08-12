İETT şoförüne ‘Beni solladın’ saldırısı

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Otomobilden inen 4 kişi, otobüse yöneldi ve M.K.’ye aşağı inmesini söyledi. Şoför camının yanına yaklaşan bir kişi, M.K.’nin başına vurmaya başladı. Bu sırada diğer 3 kişi ise otobüsün kapısına tekme ve yumruklarla saldırdı. M.K.’nin otobüsle, kendi kullandığı otomobili solladığını iddia eden şüpheli yanındaki arkadaşlarının da yardımıyla defalarca kez otobüs kapısının camını tekmeledi. Camlar ve kapı kırılırken araya giren diğer sürücüler otomobil sürücüsünü uzaklaştırdı. Bu sırada otobüsün iç kısmına ilerleyen M.K. ise polisi arayarak yardım istedi. Tarafların olaydan sonra uzlaştığı, M.K.’nin kendisine saldıranlardan şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Şoför M.K. “Bu gidişle mesleği bırakmayı düşünüyorum” dedi.

‘ÇABUK OLUN’ TELEFONU

O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kayıtlarında M.K.’nin polise “Çabuk olun beni darp edecekler” dediği duyuldu.