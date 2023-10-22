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İETT şoföründen tepki çeken hareket! Araç kullanırken telefonla oynadı

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#İETT#İstanbul#Şoför
İETT şoföründen tepki çeken hareket Araç kullanırken telefonla oynadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 11:15

Ümraniye'de, seyir halindeyken cep telefonuyla oynayan İETT otobüsü şoförü tehlikeye davetiye çıkardı. Otobüs şoförünün seyir halindeyken cep telefonuyla oynadığı anlar otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 20 Ekim Cuma günü, saat 09.00 sıralarında Ümraniye- Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre; 14B hatlı Adem Yavuz Mahallesi - Kadıköy seferini yapan otobüs şoförü, seyir halindeyken yol boyunca cep telefonuyla oynadı.

İETT şoföründen tepki çeken hareket Araç kullanırken telefonla oynadı

Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de trafikteki diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Bir eliyle direksiyon kullanan diğer eliyle elefonla oynayan şoför otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İETT şoföründen tepki çeken hareket Araç kullanırken telefonla oynadı

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#İETT#İstanbul#Şoför

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