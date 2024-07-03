İETT şoföründen takdir toplayan hareket: Otobüse çarpan martıyı veterinere götürdü

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Olay, 1 Temmuz Pazartesi günü, öğle saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre; alçaktan uçan bir martı, otobüs şoförü Aydın Aktürk'ün kullandığı 11 ST Üsküdar - Dumlupınar seferini yapan seyir halindeki İETT otobüsüne çarparak düştü.

Bunu gören İETT şoförü Aydın Aktürk, otobüsü güvenli bir yere park ettikten sonra martıyı bulup kontrol etti. Aktürk, su verdiği martının yaşadığını ancak yürüyemediğini ve uçamadığını fark etti.

Bunun üzerine yaralı hayvanı otobüse alan şoför Aydın Aktürk, seferini tamamlayıp yolcuları gidecekleri yere bıraktı. Daha sonra martıyı tedavisinin yapılarak yeniden iyileşmesi için Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim etti.

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İETT şoförü Aydın Aktürk’ün çarparak düşen yaralı martıyı otobüse aldığı anlar, araç kamerasına yansıdı.