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Ä°ETT ÅŸoföründen engelliye tepki çeken sözler: 'Vallahi vuracaÄŸÄ±m seni, sakat bÄ±rakacaÄŸÄ±m'

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#SarÄ±yer#Ä°ETT
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 08, 2022 12:23

Ä°stanbul SarÄ±yer'de Ä°ETT ÅŸofÃ¶rÃ¼, engelli kartÄ± olmadan otobÃ¼se binen engelliye hakaret edip tehditler savurdu. Duruma tepki gÃ¶steren Ã§evredekilerle de tartÄ±ÅŸan ÅŸofÃ¶r otobÃ¼se kimseyi almadan uzaklaÅŸtÄ±. O anlar Ã§evredekilerin cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi. OlayÄ± gÃ¶ren ArmaÄŸan Mete Åžahin, "Engelli bir vatandaÅŸla kanser hastasÄ± bir aÄŸabeyimiz vardÄ±. OtobÃ¼se binmek istediler, galiba kartlarÄ± yoktu. OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ onlara kÃ¼fÃ¼r etti, yumruk attÄ±. Biz de ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Tepki gÃ¶steren herkesi otobÃ¼sten indirdi. Sonra otobÃ¼sle kaÃ§tÄ±" diyerek yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.

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Olay, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde HacÄ±osman'da meydana geldi. Durakta bekleyen engelli kiÅŸi, gelen otobÃ¼se binmek istedi. Engelli kartÄ± olmayan kiÅŸiyi Ä°ETT ÅŸofÃ¶rÃ¼ otobÃ¼se almak istemedi. Engelliyle ÅŸofÃ¶r arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda ÅŸofÃ¶r, engelli kiÅŸiyi "Vallahi vuracaÄŸÄ±m seni, sakat bÄ±rakacaÄŸÄ±m" diyerek tehdit etti. Duruma tepki gÃ¶steren otobÃ¼stekiler ve duraktakiler ÅŸofÃ¶rle tartÄ±ÅŸtÄ±. O anlar cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi.

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Ä°ETT ÅŸofÃ¶rÃ¼nden engelliye tepki Ã§eken sÃ¶zler: Vallahi vuracaÄŸÄ±m seni, sakat bÄ±rakacaÄŸÄ±m

'VALLAHÄ° VURACAÄžIM SENÄ°, SAKAT BIRAKACAÄžIM'

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yaÅŸananlara tepki gÃ¶steren Ã§evredekilerle Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã‡evredekilere â€˜Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ± sizden mi Ã¶ÄŸreneceÄŸimâ€™ diyen ÅŸofÃ¶r, engelli vatandaÅŸa ise â€˜Vallahi vuracaÄŸÄ±m seni, sakat bÄ±rakacaÄŸÄ±m" ÅŸeklinde tehditler savurduÄŸu da gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Ä°ETT ÅŸofÃ¶rÃ¼nden engelliye tepki Ã§eken sÃ¶zler: Vallahi vuracaÄŸÄ±m seni, sakat bÄ±rakacaÄŸÄ±m
ÅžofÃ¶r daha sonra otobÃ¼se kimseyi almadan olay yerinden ayrÄ±ldÄ±.

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Ä°ETT ÅŸofÃ¶rÃ¼nden engelliye tepki Ã§eken sÃ¶zler: Vallahi vuracaÄŸÄ±m seni, sakat bÄ±rakacaÄŸÄ±m

"TEPKÄ° GÃ–STERENLERÄ° OTOBÃœSTEN Ä°NDÄ°RDÄ°, KAÃ‡TI"

OlayÄ± gÃ¶ren ArmaÄŸan Mete Åžahin, "Engelli bir vatandaÅŸla kanser hastasÄ± bir aÄŸabeyimiz vardÄ±. OtobÃ¼se binmek istediler, galiba kartlarÄ± yoktu. OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ onlara kÃ¼fÃ¼r etti, yumruk attÄ±. Biz de ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Tepki gÃ¶steren herkesi otobÃ¼sten indirdi. Sonra otobÃ¼sle kaÃ§tÄ±" dedi.

Ä°ETT ÅŸofÃ¶rÃ¼nden engelliye tepki Ã§eken sÃ¶zler: Vallahi vuracaÄŸÄ±m seni, sakat bÄ±rakacaÄŸÄ±m

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#Ä°stanbul#SarÄ±yer#Ä°ETT

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