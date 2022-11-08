Ä°ETT ÅŸofÃ¶rÃ¼nden engelliye tepki Ã§eken sÃ¶zler: Vallahi vuracaÄŸÄ±m seni, sakat bÄ±rakacaÄŸÄ±m

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Olay, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde HacÄ±osman'da meydana geldi. Durakta bekleyen engelli kiÅŸi, gelen otobÃ¼se binmek istedi. Engelli kartÄ± olmayan kiÅŸiyi Ä°ETT ÅŸofÃ¶rÃ¼ otobÃ¼se almak istemedi. Engelliyle ÅŸofÃ¶r arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda ÅŸofÃ¶r, engelli kiÅŸiyi "Vallahi vuracaÄŸÄ±m seni, sakat bÄ±rakacaÄŸÄ±m" diyerek tehdit etti. Duruma tepki gÃ¶steren otobÃ¼stekiler ve duraktakiler ÅŸofÃ¶rle tartÄ±ÅŸtÄ±. O anlar cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi.

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GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yaÅŸananlara tepki gÃ¶steren Ã§evredekilerle Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã‡evredekilere â€˜Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ± sizden mi Ã¶ÄŸreneceÄŸimâ€™ diyen ÅŸofÃ¶r, engelli vatandaÅŸa ise â€˜Vallahi vuracaÄŸÄ±m seni, sakat bÄ±rakacaÄŸÄ±m" ÅŸeklinde tehditler savurduÄŸu da gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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ÅžofÃ¶r daha sonra otobÃ¼se kimseyi almadan olay yerinden ayrÄ±ldÄ±.

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OlayÄ± gÃ¶ren ArmaÄŸan Mete Åžahin, "Engelli bir vatandaÅŸla kanser hastasÄ± bir aÄŸabeyimiz vardÄ±. OtobÃ¼se binmek istediler, galiba kartlarÄ± yoktu. OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ onlara kÃ¼fÃ¼r etti, yumruk attÄ±. Biz de ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Tepki gÃ¶steren herkesi otobÃ¼sten indirdi. Sonra otobÃ¼sle kaÃ§tÄ±" dedi.

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