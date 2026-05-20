×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İETT şoförü aracında ölü bulundu: Olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ataşehir#İETT Otobüsü
İETT şoförü aracında ölü bulundu: Olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 16:11

Ataşehir'de peronda park halinde bulunan İETT otobüsünün şoförü İsmail Demir (57), aracında ölü bulundu. Haberi alarak olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirirken, Demir'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, İnönü Mahallesi'nde bulunan İETT peronunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HO 3258 plakalı 16F Fındıklı-Kadıköy hattında çalışan İETT otobüsünün şoförü İsmail Demir'e ulaşamayan eşi ile otobüsünün sahibi, peronda bulunan diğer şoförlere haber verdi.

İETT şoförü aracında ölü bulundu: Olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi

Park halindeki otobüsü kontrol eden şoförler, Demir'i aracın içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gözetiminde otobüse giren sağlık ekipleri, İsmail Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüs çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Demir'in eşine haber verdi. Olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi.

Haberin Devamı

İETT şoförü aracında ölü bulundu: Olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Demir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İETT şoförü aracında ölü bulundu: Olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi

'MESAİ ARKADAŞIMIZDI'

İETT otobüsü şoförü Abuzer Kaya, "Arkadaşımız, sabah işe çıktıktan sonra buraya gelmiş. Burada da galiba kalp krizi geçirmiş. Arkadaşları ve mal sahibi ulaşamayınca beni aradılar. 'İsmail kalp krizi geçirmiş' dediler. Zaten kalp hastalığı vardı. Allah rahmet eylesin. Mesai arkadaşımızdı. Bugün ona, yarın bize. Yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

İETT şoförü aracında ölü bulundu: Olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi

İETT şoförü aracında ölü bulundu: Olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ataşehir#İETT Otobüsü

BAKMADAN GEÇME!