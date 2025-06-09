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İETT şoförü aracı vatandaşların üzerine sürdü! İşte o anlar...

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#Istanbul#İETT Şoförü#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 09:25

İstanbul Eyüpsultan’da bir İETT şoförü dönüş yaptığı esnada bazı vatandaşların yakınından geçtiği için tepki gördü. Şoför, aracı vatandaşların üzerine sürerek dururken, bir kadın olay yerinde fenalaşarak bayıldı.

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Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Eyüpsultan Teleferik Pierreloti otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, manevra yapan bir İETT şoförü bekleyen vatandaşları sıkıştırdığı gerekçesiyle tepki gördü.

Yolculardan tepki gören şoför aracı vatandaşların üzerine sürerek durakladı. Vatandaşlar şoföre tepki gösterirken, aralarında tartışma çıktı. Tartışma esnasında bir kadın ise fenalaşarak bayıldı. Annesinin bayıldığını gören çocuk bağırarak yanına koştu.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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#Istanbul#İETT Şoförü#Otobüs

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