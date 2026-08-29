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İETT otobüsünün kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsü gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinburnu#İett Otobüsü#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 13:11

İstanbul Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 16 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü R.S.F. gözaltına alındı.

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Zeytinburnu’nda Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsünün, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İETT otobüsünün kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsü gözaltında

Soruşturma kapsamında, şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü R.S.F. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sürücü, adliyeye sevk edildi.

İETT otobüsünün kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsü gözaltında

NE OLMUŞTU?

Dün Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarpmış, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 16 kişi yaralanmıştı.

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Güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anına ilişkin görüntülerde, aynı istikamette seyreden bir otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yapması üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpması yer almıştı.

İETT otobüsünün kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsü gözaltında

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#Zeytinburnu#İett Otobüsü#Trafik Kazası

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