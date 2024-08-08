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6 kişi yaralanmıştı! İETT otobüsünün çarptığı binada ağır hasar oluştu: Güçlendirme çalışması devam ediyor

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#İETT#İstanbul#Kaza
6 kişi yaralanmıştı İETT otobüsünün çarptığı binada ağır hasar oluştu: Güçlendirme çalışması devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 15:22

Pendik’te İETT otobüsünün 4 katlı binanın giriş katında bulunan dükkana çarpması sonucunda 6 kişi yaralanmıştı. Ekiplerin, kaza nedeniyle ağır hasar oluşan binada güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

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Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde dün saat 16.20 sıralarında İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 katlı binanın girişince bulunan dükkana çarptı. Kazada İETT otobüsünde bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı.

6 kişi yaralanmıştı İETT otobüsünün çarptığı binada ağır hasar oluştu: Güçlendirme çalışması devam ediyor

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

6 kişi yaralanmıştı İETT otobüsünün çarptığı binada ağır hasar oluştu: Güçlendirme çalışması devam ediyor

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İETT otobüsünün çarptığı binanın kolonunda oluşan ağır hasar nedeniyle bina tahliye edilirken, otobüsü vinç yardımıyla olay yerinden kaldırmak için binada güçlendirme çalışmalar devam ediyor.

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6 kişi yaralanmıştı İETT otobüsünün çarptığı binada ağır hasar oluştu: Güçlendirme çalışması devam ediyor

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#İETT#İstanbul#Kaza

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